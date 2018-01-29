Стало известно, кого комары кусают чаще всего

29.01.2018 08:46

Американские исследователи выяснили, что комары реагируют не только на запах человеческого тела, но и на то, насколько активно человек смахивает комаров с кожи.



Из повседневного опыта нам известно, что на некоторых людей комары садятся чаще, чем на других. В журнале Current Biology была опубликована статья, отчасти объясняющая этот феномен тем, насколько мастерски человек убивает комаров, садящихся на кожу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.



"Если вы находитесь за городом в компании, держитесь рядом с другом, увлеченным беседой и не обращающим внимание на комаров; они с большой вероятностью слетятся к нему, а вас оставят в покое", - объясняет Джеффри Рифелл (Jeffrey Riffell) из Вашингтонского университета в Сиэтле, один из авторов исследования.



В статье Рифелл и его коллеги описывают поведение комаров, выпущенных в помещение с двумя подвешенными под потолком кусками ткани. Одни куски до этого держали люди, и они издавали привлекательный для комаров запах человеческого тела, другие были чистыми. Комары преимущественно садились на ткань, которая пахла человеком.



Эксперимент повторили, добавив механики: ткань с запахом человека приводили в движение, ту, что не пахла, - оставили висеть спокойно. В этом случае комары не отдавали предпочтение куску ткани, которая пахла человеком. Однажды спугнув насекомых взмахом полотна, ученые "научили" их избегать неудобной мишени. Эффект вибрации оказался равносилен 40% эффективности репеллента.



Дальнейшие эксперименты доказали, что насекомые не только запоминают объект, на который трудно сесть, но и связывают это затруднение с запахом конкретного человека. Эта связка формируется благодаря активности дофамина; генетически модифицированные комары, у которых связывание дофамина было затруднено и эта связка почти не образовывалась, не различали запах человеческого тела.



Авторы исследования полагают, что их открытие может принести большую пользу общественному здравоохранению. Так, например, выведение генетически модифицированных комаров с нарушенным связыванием дофамина может привести к существенному падению заболеваемости малярией и другими инфекциями, переносчиками которых являются комары.