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С нового года в Украине подорожают сигареты
Стоимость пачки сигарет в Украине вырастет на 4-5 гривен после планируемого повышения акцизов на 40% в 2017 году. Об этом сообщают представители табачных компаний, передает "Интерфакс-Украина".
"В среднем цена пачки сигарет должна вырасти на 4,5-5 грн – до 23 грн", - сообщил агентству директор отдела корпоративных вопросов и коммуникаций компании "JTI Украина" Александр Когут.
По его словам, представители отрасли уже несколько лет настаивают на необходимости принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок – на 3-5 лет.
"Такой подход соответствует обязательствам относительно повышения минимальной ставки акциза до европейских показателей - 90 EUR/1000 шт. (сейчас в Украине этот показатель составляет 16 EUR)", – отмечает представитель "JTI Украина".
По подсчетам табачной индустрии, Украине понадобится минимум 10 лет на гармонизацию акцизных ставок с ЕС в случае ежегодного повышения ставки минимального акциза на 20%.
Директор по корпоративным связям Philip Morris Ukraine Наталья Бондаренко считает, что значительное повышение специфического компонента акцизного налога, а также минимального акцизного обязательства на 40% может привести к уменьшению базы налогообложения, а снижение объёмов рынка из-за резкого повышения акцизов усложнит выполнение фискальными органами плана поступлений Минфина.
По мнению начальника отдела по работе с государственными органами British American Tobacco Ukraine Юрия Рылача, рынок табачных изделий сейчас остро нуждается во внедрении так называемого "двойного акцизного минимума" на сигареты.
"Суть механизма заключается в том, чтобы двойное минимальное акцизное налоговое обязательство, предусмотренное Налоговым кодексом Украины, служило бы базисом для формирования максимальной розничной цены на сигареты", - сказал он.
Ю.Рылач пояснил, что не нарушая свободы ценообразования (у производителей остается право устанавливать максимальную розничную цену на продукцию на любом уровне), такой механизм позволит всем производителям и импортерам обеспечить оперативное отображение новых акцизных ставок в стоимости продукции, и в целом позволит устранить перекосы и турбулентность на рынке, имевшие место в 2015-2016 гг.
Верховная Рада проголосовала за повышение в 2017 г специфической ставки акциз на сигареты на 40% - до 445,56 грн за 1 тыс. штук без повышения адвалорной ставки (12%).
Фото: comments.ua/
Теги: Украина, Донбасс, цена, новый год, сигареты
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