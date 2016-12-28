Оккупанты начали разбирать на металлолом шахту в Первомайске — ГУР

28.12.2016 16:22

Российско-террористические войска начали разбирать на металлолом шахту в оккупированном Первомайске и вывозят металлические конструкции на территорию России.

Об этом рассказали в пресс-службе ГУР, новость передает «Пресса Украины».

«Из-за неспособности т.н. «власти», действующей на временно оккупированной территории Украины обеспечить функционирование промышленности, продолжается упадок и разрушение предприятий», - говорится в сообщении.

Украинские разведчики выяснили, что российско-террористические войска на шахте «Мария-Глубокая» (бывшее название им.Менжинского - ред.) в городе Первомайск на Луганщине начали демонтаж металлических конструкций и вывозят их на территорию России, как металлолом.

Источник Луганский радар.