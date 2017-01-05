- На Киев надвигается шторм: как вести себя при сильном ветре18:25
- Как эксперимент по регулированию цен отразился на украинцах18:17
- Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины17:45
- На свалке под Киевом нашли младенца17:18
- Розенко: в 2016 году остатки от субсидирования достигли 12 миллиардов16:50
- Кубив объяснил, зачем НБУ ужесточил лимиты на расчет наличкой16:32
- Гройсман рассказал, как снизить курс доллара до 18,5 грн16:17
- Транш МВФ: сколько Украина получит в январе15:50
- В капитал ПриватБанка влили 107 миллиардов гривен14:35
- Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку13:16
Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины
Из-за выявления в мясе курицы опаснейшего вируса птичьего гриппа Беларусь ввела запрет на поставку в страну этой продукции из Черновицкой области Украинского государства. В заявлении, обнародованном директором одного из департаментов Минсельхозпрода Беларуси Александрой Субботиной, говорится: «С четверга, 5 января этот запрет вступает в силу, однако это будет временным ограничением. Другими словами, в настоящий момент отменяются все разрешения на ввоз, которые ранее были выданы предпринимателям из буковины», сообщает «Укринформ».
Как информирует replyua.net, чиновники из Республики Беларусь сложили специальный список продуктов из мяса курицы и яиц, которые нельзя ввозить в страну. В перечень, кроме самого птичьего мяса, животных и другой продукции, попало даже и оснащение для возможности содержать птицу.
Примечательно, что в Кицманском районе региона в селе Черторыя на первом озере были зарегистрированы случаи гибели 29 голов лебедей. Причиной тому стал опасный не только для жизни животного, но и человека вирус птичьего гриппа. Днем ранее по той же причине в одном из частных хозяйств погибли 12 кур. Есть настоящая угроза угроза распространения этого опасного вируса, о чем предупредил Виктор Гуцуляк, руководитель РС УГСЧС Украины в Черновицкой области. Чиновник также подчеркнул: «Все погибшие туши птиц были отправлены в спецлаборатории ветеринарной медицины государственного типа в области для проведения исследований».
Источник: replyua.net.
Теги: Украина, Донбасс, Беларусь, птичий грипп, курица
- Зачем Путин разворачивает войска в Беларуси?
- Россия после Украины возьмется за Беларусь. И там - и за весь мир
- Путин не указ ": Беларусь продолжит свободную торговлю с Украиной
- Лукашенко посмотрел на происходящее в Украине и решил привести в боеготовность армию Беларуси (ВИДЕО)
- Новокраматорский машзавод "нацелился" на Беларусь
- Лукашенко о происходящем в Украине: "Это мой страшный сон" (ВИДЕО)
- Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»19:05
- Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте18:50
- Главарь боевиков сознался в огромных потерях под Авдеевкой16:08
- У "ДНР" на передових позиціях проти "хунти" воюють порушники15:38
- Донецкий футбольный клуб покинули пятеро игроков14:17
- Фонарь упал на маршрутку с людьми в Мариуполе14:05
- Командование боевиков "перевоспитывает" недовольных отправкой на передовую13:55
- Тука считает, что РФ скоро сама будет арестовывать «добровольцев Донбасса»11:10
- "ЛНР" возобновила обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями орудий и минометов10:25
- В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост08:50
- Боевики не впустили в Донецк луганчан с паспортами «ЛНР»19:05
- Семейный подряд: мать и дочь изготавливали поддельные "водку" и "коньяк" для продажи в Бахмуте18:50
- Французский дедушка-спортсмен установил рекорд в 105 лет18:39
- На Киев надвигается шторм: как вести себя при сильном ветре18:25
- Как эксперимент по регулированию цен отразился на украинцах18:17
- Теракт в сирийском городе Джабль: погибли более 10 человек17:58
- Осторожно, птичий грипп: Беларусь отказалась от куриной продукции из Украины17:45
- Вещий сон помог жительнице Канады стать богаче на 4 миллиона17:30
- На свалке под Киевом нашли младенца17:18
- Теракт в Берлине: грузовик-убийца отправится в музей17:15
- Как снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рассказали специалисты14:29
- Коммунальный ад после крепких хозяйственников в Луганской области. ВИДЕО22:23
- Налоговики впервые придут к украинцам домой и заглянут в карман20:14
- Рукотворное чудо07:10
- Новогоднее застолье: как и чем сервировать праздничный стол22:08
- Эксклюзив «Донбасса»: На смену сложному году придёт год «сдержанного оптимизма»07:10
- Экономический прогноз для Украины на 2017 год: от прагматизма к пессимизму19:58
- Российская оккупация: кто на очереди?19:33
- Как живет эвакуированный из Крымского конно-спортивный клуб18:02
- Не «хунта», а «сходняк»: тени прошлого украинской власти11:07
- Какие нововведения ожидают украинцев с 1 января 2017 года
- Порошенко ответил Пинчуку на его прокремлевские высказывания, это услышала вся Украина
- Украину уничтожит не Путин: Ярош назвал главную угрозу страны
- Слезы при виде украинского флага и звуках гимна - как встречали Новый год в оккупированном Донецке
- Катастрофа Ту-154: самописец подтвердил подозрения экспертов
- Что бойцам АТО пришлось вытерпеть ради поздравлений Порошенко
- Вчера в Мариуполе произошло страшное преступление
- Астрологический прогноз для Украины на 2017 год: появится новый политический лидер
- Украине нужно спешить – ситуация складывается не в нашу пользу
- Кобзон считает, что конфликт на Донбассе закончится Третьей мировой