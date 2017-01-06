Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сегодня у православных и греко-католиков окончание поста и празднование Сочельника

06.01.2017 08:41
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня у православных и греко-католиков окончание поста и празднование Сочельника

Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют Свят-Вечер. Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова.

Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.

В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.

Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными. А с наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные блюда. 



Фото: https://www.facebook.com/

Теги: Донбасс, праздник, Рождество, Сочельник, пост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх