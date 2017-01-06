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Сегодня у православных и греко-католиков окончание поста и празднование Сочельника
Вечер 6 января — Рождественский сочельник, канун Рождества. В народе его также называют Свят-Вечер. Значение святой ночи появления на свет Богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова.
Сочельник — навечерие Рождества Христова, заключительный день Рождественского поста. Традиционно в этот день в пищу можно было принимать лишь так называемое сочиво — размоченные зерна пшеницы с медом и фруктами. Эта традиция и дала название празднику.
В Рождественский сочельник до «вечерней звезды», то есть до вечерних песнопений за Богослужением «Волхви же со звездою путешествуют», ничего не ели и даже не садились за стол. С появлением же на небе первого радостного огонька, который возвестил когда-то волхвам о рождении Спасителя, можно было начинать праздновать.
Главное кулинарное событие Рождества — это ужин в сочельник. Наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем двенадцать блюд — по числу апостолов — и все блюда были постными. А с наступлением 7 января на стол разрешалось ставить и мясные блюда.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, праздник, Рождество, Сочельник, пост
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