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Свят-Вечер: что поставить на рождественский стол
У православных и греко-католиков 6 января отмечают Сочельник или Свят-Вечер, предшествующий празднику Рождества Христова. По традиции, на столе должны быть 12 блюд.
Главное рождественское блюдо - кутья. Остальные 11 должны быть постными: без мяса, молока, яиц и жира. На Рождество крутят голубцы с пшеном, готовят заливную рыбу, винегрет, корейскую морковь, салат из квашеной или свежей капусты, тушат капусту с грибами, варят картошку или кашу, фасоль, лепят вареники с капустой, грибами, картофелем, вишней, маком и грушами, готовят грибную и рыбную уху, жарят грибы с луком.
Кутью обычно готовят из пшеницы, реже - из перловки или риса. Крупу хорошо промывают, заливают холодной водой и оставляют на полчаса, чтобы набухла. Затем отцеживают, заливают кипятком и час варят на небольшом огне. В готовую кашу добавляют растертый мак, размоченные изюм и курагу, молотые орехи. Все заливают виноградным соком, добавляют по ложке меда и кагора.
Вторым блюдом после кутьи в некоторых регионах считают густой узвар из сушеницы - из груш, яблок, слив. Некоторые добавляют черноплодную рябину, малину, вишни. На стол подают картофельный постный салат с луком, фасоль, домашний хлеб, пироги и кисель.
Садиться за стол принято с первой звездой. Ужин на Святой Вечер объединяет всю семью. Даже мертвые родственники в этот вечер присоединяются к живущим, чтобы трапезничать целым родом.
В память о своих умерших родственниках люди ставили для них кутью и узвар на окна, разбрасывали вареные бобы по углам, оставляли немытыми ложки и миски после ужина. Садясь на стул или на скамейку, сначала дули на место - "чтобы не привалить собой мертвой души".
Ужин в Свят-Вечер принято начинать с кутьи, а потом можно есть голубцы, вареники, жареную рыбу, капусту и запивать узваром. Блюда обязательно должны быть постными, поскольку Сочельник приходится на последний день Филипповского поста. Как правило, в Сочельник совсем не употребляли крепких напитков, водка появлялась на праздничном столе только на следующий день - на Рождество.
Также обязательно на праздничном столе должна быть свеча. Ее горение - это свидетельство веры, принадлежности человека к Божественному свету, а также соль, без которой нельзя почувствовать полноты вкуса блюда, так же, как человек не может творить настоящего добра, не находясь в гармонии с Богом.
Когда кого-то из семьи нет дома, для него тоже ставят миску и кладут ложку. Если в Сочельник в дом придет посторонний человек, его приглашают к столу. Это считается хорошим знаком.
Во время ужина вставать из-за стола не годится, разговаривать много - тоже нехорошо. Первую ложку кутьи хозяин подбрасывает к потолку - "чтобы так ягнята прыгали, как эта пшеница скачет от земли до потолка". Вторую ложку кутьи подбрасывали, "чтобы телята рыкали", а третью - "чтобы пчелы роились".
В центральной и восточной Украине дети носили ужин близким родственникам: внуки - бабке и деду, племянники - тете и дяде, крестники - крестным родителям. Детей взамен угощали сладкой кутьей или пряниками, орехами, калачами, пирожками. На Гуцульщине и Покутье богатые хозяева несли ужин бедным.
Фото: https://www.facebook.com/
Теги: Донбасс, Рождество, Сочельник, блюдо, стол
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