Кого призовут в армию в этом году

08.01.2017 17:49

В этом году планируется призвать в армию офицеров запаса, тех кто закончил военные кафедры ВУЗов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет Мариупольская жизнь.

«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», — говорит Андрусяк.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.

«Согласно руководящих документов, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах», — добавил полковник Генштаба.

Ранее начальник Генерального штаба сообщил, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности. Также было поручено систематизировать данные о наличии офицеров запаса, которые способны проходить службу.