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Кого призовут в армию в этом году
В этом году планируется призвать в армию офицеров запаса, тех кто закончил военные кафедры ВУЗов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет Мариупольская жизнь.
«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», — говорит Андрусяк.
Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.
«Согласно руководящих документов, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах», — добавил полковник Генштаба.
Ранее начальник Генерального штаба сообщил, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности. Также было поручено систематизировать данные о наличии офицеров запаса, которые способны проходить службу.
Теги: Донбасс, армия, призыв
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