Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кого призовут в армию в этом году

08.01.2017 17:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кого призовут в армию в этом году

В этом году планируется призвать в армию офицеров запаса, тех кто закончил военные кафедры ВУЗов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет Мариупольская жизнь.
«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», — говорит Андрусяк.
Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.
«Согласно руководящих документов, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах», — добавил полковник Генштаба.
Ранее начальник Генерального штаба сообщил, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности. Также было поручено систематизировать данные о наличии офицеров запаса, которые способны проходить службу.



Теги: Донбасс, армия, призыв
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх