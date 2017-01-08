В Нафтогазе готовы к провокационным заявлениям Газпрома

08.01.2017 22:19

В Нафтогазе не исключают, что с приходом похолодания на территорию РФ, у Газпрома не хватит ресурсов для полного покрытия нужд своих абонентов. В этой ситуации в ведомстве предполагают снижение поставок газа в Европу. Для собственного оправдания Газпром может снова начать обвинять украинскую сторону в несанкционированном отборе ресурса.

Об этом представители украинской компании написали на своей странице в FB. В своем заявлении сотрудники Нафтогаза призывают внимательно следить за происходящим.

«Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из собственных подземных хранилищ. Это наш газ, мы его закачали в хранилища для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет», — сказано в сообщении.

Также в Нафтогазе акцентировали на том, что данные по объемам и движению ресурса можно отслеживать через Укртрансгаз, который ежедневно обновляет информацию по поступлению и транзиту голубого топлива на своем сайте. Здесь же отражается давление газа в системе на распределительных пунктах Суджа и Писаревка.

«Ближайшие дни продемонстрируют — отважится ли Кремль на директиву Газпрому провоцировать третий газовый кризис. Погода для этого выглядит вполне благоприятной», — такими словами заканчивается заявление Нафтогаза.

Источник informator.