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В Нафтогазе готовы к провокационным заявлениям Газпрома
В Нафтогазе не исключают, что с приходом похолодания на территорию РФ, у Газпрома не хватит ресурсов для полного покрытия нужд своих абонентов. В этой ситуации в ведомстве предполагают снижение поставок газа в Европу. Для собственного оправдания Газпром может снова начать обвинять украинскую сторону в несанкционированном отборе ресурса.
Об этом представители украинской компании написали на своей странице в FB. В своем заявлении сотрудники Нафтогаза призывают внимательно следить за происходящим.
«Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из собственных подземных хранилищ. Это наш газ, мы его закачали в хранилища для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет», — сказано в сообщении.
Также в Нафтогазе акцентировали на том, что данные по объемам и движению ресурса можно отслеживать через Укртрансгаз, который ежедневно обновляет информацию по поступлению и транзиту голубого топлива на своем сайте. Здесь же отражается давление газа в системе на распределительных пунктах Суджа и Писаревка.
«Ближайшие дни продемонстрируют — отважится ли Кремль на директиву Газпрому провоцировать третий газовый кризис. Погода для этого выглядит вполне благоприятной», — такими словами заканчивается заявление Нафтогаза.
Источник informator.
Теги: Донбасс, Газпром, Нафтогаз, провокация
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