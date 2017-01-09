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Повышение пенсий в 2017: чего стоит ждать украинцам
Минимальная пенсия в Украине вырастет до 1400 гривен.
Как сообщает «Сегодня», в 2017, согласно проекту бюджета на этот год, минимальная сумма вырастет до 1400 гривен. Однако даже после всех надбавок часть пенсионеров останется за чертой бедности, а Пенсионный фонд – с «дырой» в бюджете в 145 миллиардов гривен.
Чиновники уверены: чтобы пенсионеры получали больше, работающие украинцы должны вывести свои зарплаты из «тени» и добросовестно платить налоги.
Издание напоминает, что в Украине действует солидарная система пенсионного обеспечения, то есть работающие украинцы платят налог в Пенсионный фонд – единый социальный взнос (ЕСВ). Именно за счет этих средств обеспечивают современных пенсионеров.
Правительство планирует запустить второй уровень системы – накопительный. Помимо ЕСВ, украинцам придется платить еще один налог. Эти средства будут аккумулироваться на персональном счету.
Как говорит вице-премьер Павел Розенко, новая система заработает уже в этом году, соответствующий закон уже находится в Раде. «Наша позиция относительно реформирования пенсионной системы в Украине сейчас является принципиальной, а введение накопительной системы пенсионных выплат — это наш приоритет «, — отметил Розенко.
Источник: politeka.net.
Теги: Донбасс, украинцы, повышение, пенсии
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