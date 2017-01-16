Советы автомобилисту: возможно, это спасет вашу жизнь

16.01.2017 07:05

Уделите 5 минут и прочтите эти советы.

Возможно, именно они спасут вашу в жизнь в опасный момент, пишет makataka.



1. Ситуация: вы стоите на трассе и пропускаете машины перед тем как повернуть налево.



Совет: ни в коем случае не выворачивайте заранее руль. Колеса должны стоять прямо, иначе один случайный сильный удар сзади, и ваше авто окажется под колесами мимо проезжающей фуры.



2. Ситуация: по несчастливой случайности вы врезались в обочину или же просто словили снежную глыбу слева/справа от дороги.



Совет: овладейте своими инстинктами и ни в коем случае не выворачивайте резко руль в противоположную сторону. Крепко схватите руль и, не убирая ног с педали газа, компенсируйте увод в сторону. В таком случае машина начнет терять скорость и вернется на дорогу.



3. Ситуация: вы проходите затяжной поворот по внутреннему радиусу. Совет: опасайтесь машин, которые едут по внешнему радиусу. С вероятностью в 90% при небольшом заносе они полетят в лобовую к вам. Те авто, которые проезжают по внутреннему радиусу вместе с вами, в подобной ситуации закончат свой путь на обочине. Хотя и здесь бывают исключения. Помните: если вам в лоб летит машина, и вы понимаете, что столкновение неизбежно, лучше выворачивайте руль в кювет. Так у вас будет больше шансов остаться в живых.



4. Ситуация: вы перестраиваетесь.



Совет: ускоряйтесь.



5. Ситуация: вы забыли переключить нейтральную передачу.



Совет: немедленно исправьте положение. Путешествие на нейтралке лишает вас возможности ускориться и вовремя эффективно затормозить.



6. Ситуация: перед вами - поворот.



Совет: тормозить в такой ситуации весьма опасно. На повороте должен быть только контролируемый разгон!



7. Ситуация: вы едете за машиной, водитель которой никуда не спешит, и хотите ее обогнать.



Совет: всегда оставляйте возможность резервного маневра. Например: выедете на встречку и оставайтесь сзади до тех пор, пока на все 100% не будете уверены в том, что обгонять действительно безопасно. В случае чего вы всегда сможете вернуться на свою полосу.



8. Ситуация: вы совершаете шахматный обгон на трассе и вклиниваетесь в поток.



Совет: вклиниваясь в поток, снижайте скорость на встречной полосе движения. По времени так же, но в разы безопаснее!



9. Ситуация: вы едете по трассе и замечаете, что встречная машина не успевает обогнать.



Совет: включайте правый поворотник и прижимайтесь к обочине.





10. Ситуация: вы чувствуете, что машину заносит.



Совет: успокойтесь и постарайтесь избежать паники и суеты. Действовать нужно твердо, но плавно. Прямо сейчас выучите, что такое "снос" и "занос", какая между ними разница и как действовать в зависимости от привода машины. На самом деле есть только одна безвыходная ситуация: занос на спуске при переднем приводе. Все остальное - поправимо!



11. Ситуация: вы опасаетесь появления экстремальных ситуаций на дороге, так как не уверены в своем авто.



Совет: попробуйте, на что способна ваша машина на ровной площадке. Потренируйтесь в экстремальном торможении и разгоне. Это поможет добавить уверенности во время нестандартных ситуаций на дороге.



12. Ситуация: вас заносит на скользкой дороге во время дождя.



Совет: не надейтесь на свою систему курсовой стабилизации. Она не поможет, если произойдет срыв, и вы "поплывете" (эффект аквапланирования). Электроника несовершенна, поэтому лучше надейтесь на себя и свои умения.



13. Ситуация: в вашем авто система антибуксировки не связана с системой курсовой стабилизации.



Совет: отключите "антибукс" обязательно, особенно если у вас одноприводная машина. Она всегда будет помехой для резкого старта, особенно если вы хотите проскочить перекресток.



14. Ситуация: вы едете на скорости по левому ряду и видите, что на встречной полосе - пробка.



Совет: притормозите, так как буквально за каждым из стоящих авто к вам под колеса может выскочить пешеход, который вас просто не видит.



15. Ситуация: вы двигаетесь на большой скорости по левому ряду, в то время как в правом ряду все стоят.



Совет: притормозите. Скорее всего, машины справа пропускают пешехода, на которого вы можете запросто наехать.





16. Ситуация: вы едете и видите на обочине человека с детьми или одних детей.



Совет: притормозите. Нет гарантии того, что ребятишкам не приспичит перебежать дорогу именно тогда, когда вы будете проезжать мимо них.



17. Ситуация: вы едете на большой скорости и замечаете препятствие (животное, колесо, упавшее дерево, мешки и т. д.).



Совет: сохраняйте хладнокровие и не делайте резких движений рулем. Животное, например, вы спасти, может, и не сможете, а вот свою жизнь и жизнь окружающих подвергнете риску.



И напоследок еще один совет: всегда контролируйте свою скорость. Нет такой аварии, про которую нельзя бы было сказать: "Ехал бы помедленнее, можно было бы всего этого избежать!"

Источник: from-ua.com.