Гидрометцентр: 29 января морозы ожидаются только на востоке, на западе – погодные сюрпризы

29.01.2017 11:19

29 января, в воскресенье, на большей территории Украины осадков не ожидается, и небольшой снег пройдет только в восточных областях, где сохранится морозная погода.



Как информирует replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, погодные сюрпризы сегодня ожидаются в западных областях Украины. В ночные и утренние часы там возможен сильный туман и гололедица, что существенно усложнит ситуацию на дорогах. Спасатели не советуют автомобилистам садиться за руль без надобности. На востоке температура воздуха в ночные часы упадет до 20 градусов мороза, днем также будет очень холодно – до -15 градусов. Морозы сохранятся и на Левобережье, где ночью до 16 градусов мороза, а в дневные часы – до 11 градусов со знаком минус.



Холодную погоду синоптики обещают и на Закарпатье. Ночью температура понизится до 14 градусов мороза, однако в дневные часы значительно потеплеет – до 0-5 градусов со знаком минус. А вот на крайнем западе синоптики обещают до 3 градусов тепла. В южных областях сегодня днем без осадков, воздух прогреется до 1-3 градусов со знаком минус, ночью ожидается легкий мороз до -7 градусов.