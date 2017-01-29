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«Оппозиционный блок» призывает отменить блокаду в Луганской области
В пресс-службе «Оппозиционного блока» заявили о том, что депутаты требуют прекратить блокаду в Луганской области, а также просят выполнить необходимые для этого действия, сообщает replyua.net.
Депутаты заявили, что блокада является уголовным преступлением, она вредит энергетической безопасности Украины, а также ухудшает жизнь жителей Луганской области, которым и без блокады живется очень тяжело. «Власть заигрывает с радикалами, она совершает преступления против народа, и от этой блокады страдают украинцы по обе стороны. От блокады могут выиграть лишь те, кто под видом различных политических акций создает блокпосты, и делается это ради новых поборов с людей, живущих на Донбассе», заявили в Оппоблоке.
По мнению депутатов, те люди, которые устроили блокаду и готовы ее продолжать, должны будут ответить за свои действия по закону. Напомним, что ранее Павел Жебривский, глава Донецкой военно-гражданской администрации, заявил о том, что Киев не может начать жесткую блокаду против самопровозглашенных республик.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, Луганская область, блокада, Оппозиционный блок
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