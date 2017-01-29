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В 2016 году украинское гражданство получил 131 россиянин
Петр Порошенко, президент Украины, в прошлом году предоставил украинское гражданство 131 россиянину, информирует replyua.net со ссылкой на Украинские новости.
Государственная миграционная служба предоставила данные о том, что гражданство Украины в прошлом году получили почти семнадцать тысяч человек, из них – больше 800 граждан были иностранцами и лица без гражданства. Они направили ходатайства и по указам Петра Порошенко получили украинское гражданство. Кроме того, Петр Порошенко распорядился предоставить гражданство Украины 131 россиянину. 75 граждан были лицами без гражданства, однако в миграционной службе не сообщили, гражданами каких стран они были ранее.
Помимо этого, президент распорядился предоставить гражданство лицам из Таджикистана, Йемена, Конго, Саудовской Аравии, Непала, Кубы, Северной Кореи, Греции, Германии, Израиля и США. Из всех этих государств гражданство Украины получили по одному человеку. Нужно отметить, что согласно украинским законам, лица, отслужившие в армии Украины, могут рассчитывать на гражданство Украины ровно через три года проживания в нашей стране.
Источник: replyua.net
Теги: Донбасс, украинцы, россияне, гражданство
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