Максакова порвала социальные сети рассказом о том, чем украинцы отличаются от россиян

30.07.2017 12:10

Вдова убитого в Киеве российского политика Вороненкова, оперная дива Мария Максакова не стала скрывать от журналистов правду про свою жизнь после гибели супруга и отношению к Украине.

Российский сегмент социальных сетей широко обсуждает интервью, которое Мария Максакова дала журналистам издания "Московский комсомолец". Многие просто шокированы признанием певицы и ее предельной откровенностью. "Патриотическую российскую общественность" особенно возмущает нежелание артистки возвращаться на Родину, сообщает "Диалог.UA".

В частности, отвечая на вопрос о том, насколько разные украинский и российский народы, Мария сказала: "В Украине огромный пассионарный дух у гражданского общества, там нет и никогда не будет построено так называемой жесткой вертикали власти по той лишь причине, что у людей основные ценности сильно отличаются от наших: это огромный культ семьи, детей, родственных связей, взаимопомощи, людской сопричастности, личностной независимости".



Артистка уточнила, что нечто подобное было и в новейшей истории России. Тогда после развала Союза на московские улицы выходили тысячи людей, чтобы противостоять государственному перевороту и поддержать Бориса Ельцина, и ни один не вышел в поддержку режима, построенного на лжи. А дальше, по словам Марии, российскую пассионарность "тихо задушили", осмысленно и целенаправленно.



Далее Максакова рассказала, чем отношение между людьми в Украине отличается от российского уклада, и жестко раскритиковала российскую власть: "Психологически совершенно другая ситуация: здесь люди живут в радости, на позитиве, на ощущении добра и справедливости, даже преодолевая свои проблемы, которые тоже не самые простые. Тут идет, в конце концов, война! А у нас людей вечно запугивают, рассказывая, как будет страшно и ужасно, если они будут вести себя и жить не так, а иначе. И люди, насмотревшись телевизор, сидят и думают: ой, как страшно-то кругом, а у нас-то ничего еще, бог с ним, что никто нигде не выучился и не выучится, что живем мы, еле сводя концы с концами, главное, лишь бы не было войны. Пошлый и примитивный пропагандистский трюк. Отвратительный! Атмосфера страха и запугивания никогда не сцементирует общество как здоровый организм. Посмотри законы, которые продолжает в каком-то остервенении штамповать Дума! Против некоторых из них в том числе и я пыталась выступать, когда была депутатом. Они же все созданы в одном ключе — карательной запретительности. Так не живет ни одна цивилизованная страна".





