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На президенте Украины лежит ответственность за ситуацию на Донбассе
05.02.2017 19:30
Ответственность за конфликт на востоке Украины лежит на президенте страны Петре Порошенко. Такое заявления сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «ТАСС».
«Ответственность, прежде всего, ложится на президента той страны, на территории которой идет война», — сказал белорусский лидер об эскалации конфликта в Донбассе.
При этом Лукашенко отметил, что он находится в добрых отношениях с президентом Украины.
«Я тут не хочу упрекнуть Петра Порошенко, мы в добрых с ним отношениях. Но я всегда говорю: как бы ситуация ни складывалась, все равно тебя будут обвинять, потому что ты президент этой страны», — резюмировал он.
Источник dnews.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, конфликт, Порошенко, Лукашенко
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