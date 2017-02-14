Курс НБУ на 14 февраля: доллар и евро стали дешевле

14.02.2017 09:26

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно иностранных валют на вторник, 14 февраля.

Так, по сравнению с предыдущим днем доллар подешевел на 4 коп. - до 27,17 грн.

Евровалюта упала на 5 коп. - до 28,87 грн.

Курс российского рубля незначительно вырос - до 0,468 грн.