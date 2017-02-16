КабМін оголосив дату введення надзвичайного стану

16.02.2017 17:14

Представництво Кабінету міністрів України оголосило, коли почне діяти надзвичайний стан в енергетиці, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.

Згідно з повідомленням уряду, надзвичайні заходи в енергетичній сфері набудуть чинності в п’ятницю, 17 лютого. Наразі відомо, що цей режим діятиме місяць. Відповідне розпорядження було прийняте Кабміном через загрозу проблемної роботи ТЕС, які забезпечуються групою вугілля типу «а». Дана антрацитна група добувається на території Донбасу. Однак активісти та деякі народні депутати вже три тижні блокують залізничні шляхи, якими доправляється це вугілля з тимчасово окупованих територій. За останніми даними наявних наразі запасів вугілля вистачить для повноцінної роботи системи на наступні 40 днів.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звертався до тих хто блокує шляхи з проханням пропускати вантаж з вугіллям, однак активісти стоять на своєму. Очільник міністерства енергетики Ігор Насалик заявляв, що в разі необхідності, можливі віялові відключення світла на території України. Деякі експерти висували пропозиції про модернізацію теплових електростанцій, за рахунок переведення їх на використання газового вугілля. Цей тип сировини видобувається на заході України, а також в сусідній Польщі. Однак для таких змін роботи ТЕС потрібен додатковий час та фінансування.