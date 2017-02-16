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«Креативные ребята»: Участники блокады сообщили, что сделают в ответ на введение ЧП

16.02.2017 08:55
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«Креативные ребята»: Участники блокады сообщили, что сделают в ответ на введение ЧП

Один из организаторов товарной блокады на Донбассе Анатолий Виногродский заявил, что в случае веерных отключений электроэнергии штаб блокады установит контроль над энергетикой Украины.

Об этом передает InfoResist.

"Если будет внедряться веерное отключение, тогда мы установим эффективный украинский контроль над энергетикой этой страны. И это будет неожиданностью для наших правителей. Вы же знаете — мы действуем неожиданно. Мы очень креативные ребята", - заявил Виногродский.

Также он сказал: чтобы установить эффективный контроль не нужно захватывать электростанции.

"Веерное отключение включается здесь на Жилянской (Министерство топлива и энергетики. — Ред.). Зачем трогать электростанции. Я хочу, чтобы это правительство, пока оно еще правительство, головой думало, а не устраивало цирк с веерными отключениями. Потому что на сегодняшний день у них нет оснований этого делать. Веерное отключение — это политическое давление на тех, кто занимается блокадой. Только политическое. Потому что у них есть возможность увеличить генерацию электроэнергии за счет атомных станций и убрать теплоэлектростанции", — сказал он, добавив, что и министерство захватывать не собираются.

Ветеран АТО считает, что власти пытаются настроить население против участников блокады, запугивая веерными отключениями: "Веерные отключения это просто раскладки для того, чтобы у них не получилось убрать блокаду силовым путем, титушками, как они пробовали, сейчас они пытаются настроить против блокадников гражданское население".

Также он задал вопрос к Кабмину, куда делись деньги, которые платил народ Украины за энергонезависимость.

"Кабинет министров ввел режим чрезвычайного положения в энергетике не в связи с нашими действиями, а в связи с бездействием в течении трех лет. Почему? Вы помните, что с апреля прошлого года мы платим повышенные тарифы за энергонезависимость нашего государства. У меня возникает встречный вопрос к Кабинету министров: 10 миллиардов, которые собраны на разнице в тарифах — где независимость?" — спросил он.

 

Источник:  from-ua.com



Теги: Донбасс, блокада, участники, АТО
 
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