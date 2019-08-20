"Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов

20.08.2019 09:10

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если Украина за 48 часов не начнет поставлять воду в аннексированный Россией Крым.

"Я бы дал Киеву 48 часов или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину", написал он в своем Telegram-канале, передает glavred.

Жириновский также возмутился, что Россию шантажируют из-за водной блокады Крыма.

"Не нужно торговаться с Украиной из-за водной блокады Крыма. Нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию", – добавил скандальный политик.