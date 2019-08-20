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"Засушим всю Украину": Жириновский грозит перекрыть Днепр за 48 часов
20.08.2019 09:10
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил перекрыть Днепр, если Украина за 48 часов не начнет поставлять воду в аннексированный Россией Крым.
"Я бы дал Киеву 48 часов или мы перекроем воды Днепра и засушим всю Украину", написал он в своем Telegram-канале, передает glavred.
Жириновский также возмутился, что Россию шантажируют из-за водной блокады Крыма.
"Не нужно торговаться с Украиной из-за водной блокады Крыма. Нужно научиться проводить жесткую внешнюю политику, чтобы никто впредь не вздумал подобным образом шантажировать Россию", – добавил скандальный политик.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, вода, шантаж, Днепр, блокада, Жириновский
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