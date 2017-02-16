В «Укрпошті» розповіли про плани на модернізацію

16.02.2017 22:47

В цьому році «Укрпошта» готується закупити 200 електромобілів, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.



Про це сьогодні, 16 лютого, на прес-конференції заявив очільник держпідприємства Ігор Смілянський. Планується, що куплені електромобілі будуть використовуватись для доставки пошти кур’єрами. Смілянський зазначив, що в перспективі на наступні п’ять років державне підприємство планує поповнити свій автопарк однією тисячею електрокарів. Точна марка електромобілів не називається, так як на даний момент готується проведення майбутнього тендеру на закупівлю транспорту. Але в «Укрпошті» передбачають, що на початковому етапі автівки будуть обслуговувати представники компанії-виробника.



Профінансується проект модернізації «Укрпошти» за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами керівництва підприємства, загалом на п’ятирічний проект планується залучити понад 500 мільйонів доларів з різних джерел. Першими, хто почне користуватись новими електромобілями, стануть такі міста-мільйонники, як Київ, Одеса, Харків, Дніпро. Далі планується розширення дії проекту на обласні центри.

Источник: replyua.net