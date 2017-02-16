Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В «Укрпошті» розповіли про плани на модернізацію

16.02.2017 22:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В «Укрпошті» розповіли про плани на модернізацію

В цьому році «Укрпошта» готується закупити 200 електромобілів, інформує replyua.net з посиланням на Deutsche Welle.

Про це сьогодні, 16 лютого, на прес-конференції заявив очільник держпідприємства Ігор Смілянський. Планується, що куплені електромобілі будуть використовуватись для доставки пошти кур’єрами. Смілянський зазначив, що в перспективі на наступні п’ять років державне підприємство планує поповнити свій автопарк однією тисячею електрокарів. Точна марка електромобілів не називається, так як на даний момент готується проведення майбутнього тендеру на закупівлю транспорту. Але в «Укрпошті» передбачають, що на початковому етапі автівки будуть обслуговувати представники компанії-виробника. 

Профінансується проект модернізації «Укрпошти» за рахунок Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами керівництва підприємства, загалом на п’ятирічний проект планується залучити понад 500 мільйонів доларів з різних джерел. Першими, хто почне користуватись новими електромобілями, стануть такі міста-мільйонники, як Київ, Одеса, Харків, Дніпро. Далі планується розширення дії проекту на обласні центри. 

 

Источник:  replyua.net



Теги: Донбасс, Укрпочта, модернизация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх