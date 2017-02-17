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Нидерланды намерены возобновить поисковые работы на месте крушения "Боинга" на Донбассе

17.02.2017 08:29
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Нидерланды намерены возобновить поисковые работы на месте крушения "Боинга" на Донбассе

Министр юстиции Нидерландов Стеф Блок заявил, что весной украинская сторона должна возобновить поисковые работы на месте падения малайзийского самолета Boeing рейса MH17 на Донбассе с целью обнаружения человеческих останков.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передант  apostrophe.ua.

В письме Блока к парламентариям говорится, что представители Нидерландов в регионе сообщили о том, что весной, когда сойдет снег, будет возобновлен поиск тел погибших и личных вещей.

При этом министр юстиции опровергает появившиеся в СМИ заявления о том, что на месте крушения Boeing "еще многое можно найти".

Ранее, в январе, журналист из Нидерландов обнаружил на Донбассе фрагмент кости, принадлежащей одной из жертв крушения. Тогда члены семей погибших заявили, что будут добиваться проведения новых поисков.

Напомним, при крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года погибли все 298 пассажиров самолета, большинство из них были гражданами Нидерландов.


Фото: belprauda.org/

Теги: Донбасс, Нидерланды, поиск, Боинг, крушение
 
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