Нидерланды намерены возобновить поисковые работы на месте крушения "Боинга" на Донбассе

17.02.2017 08:29

Министр юстиции Нидерландов Стеф Блок заявил, что весной украинская сторона должна возобновить поисковые работы на месте падения малайзийского самолета Boeing рейса MH17 на Донбассе с целью обнаружения человеческих останков.

Об этом сообщает Deutsche Welle, передант apostrophe.ua.

В письме Блока к парламентариям говорится, что представители Нидерландов в регионе сообщили о том, что весной, когда сойдет снег, будет возобновлен поиск тел погибших и личных вещей.

При этом министр юстиции опровергает появившиеся в СМИ заявления о том, что на месте крушения Boeing "еще многое можно найти".

Ранее, в январе, журналист из Нидерландов обнаружил на Донбассе фрагмент кости, принадлежащей одной из жертв крушения. Тогда члены семей погибших заявили, что будут добиваться проведения новых поисков.

Напомним, при крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года погибли все 298 пассажиров самолета, большинство из них были гражданами Нидерландов.