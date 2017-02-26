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Три года назад в Крыму РФ в взяла в заложники миллионы людей
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей. Об этом главы государства сообщил в своей обращении по третьей годовщине начала сопротивления российской оккупации Крыма, которое разместил на своей странице в Facebook.
"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", - прокомментировал президент.
Также президент отметил, что украинский народ не оставит своих сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки:"Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на самом высоком международном уровне - в ООН - закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - отмечает Порошенко.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, Крым, Российская Федерация, ООН, Порошенко
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