Три года назад в Крыму РФ в взяла в заложники миллионы людей

26.02.2017 11:10

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что три года назад Российская Федерация прибегла к открытой агрессии и захватила Крым, взяв в заложники миллионы людей. Об этом главы государства сообщил в своей обращении по третьей годовщине начала сопротивления российской оккупации Крыма, которое разместил на своей странице в Facebook.

"Три года назад жители Крыма вышли на мирный марш, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Украиной. На следующий день РФ прибегла к открытой агрессии и захватила полуостров, взяв в заложники миллионы людей", - прокомментировал президент.

Также президент отметил, что украинский народ не оставит своих сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки:"Мы не оставим наших сограждан во временно оккупированном Россией Крыму без поддержки. Украина сумела на самом высоком международном уровне - в ООН - закрепить за Россией статус оккупационной власти, которая несет ответственность за грубое нарушение прав человека на временно оккупированной территории Украины - в Автономной Республике Крым и городе Севастополь", - отмечает Порошенко.

Источник 112.ua