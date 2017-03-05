Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию

05.03.2017 19:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Грядущая реформа ЖКХ: от 50% до 80% средств житель должен будет вложить в тепломодернизацию

В Украине грядет масштабная реформа в сфере коммунальных услуг. Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ уже разработало программу, которая содержит несколько стратегических задач. Об этом заявил министр Минрегионразвития Геннадий Зубко, передает «UBR».

«Среди них, в частности, формирование института ответственного собственника жилья. Такой владелец будет инвестировать в энергоэффективность, в государство должно заинтересовать его в этом, предоставить инструменты. Кроме того, максимальная энергоэффективность возможна при условии комплексной модернизации системы коммунальных услуг», – заявил Зубко.

Задача муниципалитетов будет заключаться в том, что они должны будут модернизировать коммунальные предприятия, наладить учет тепла в домах, реализовать городские программы по энергоэффективности.

Государство же берет на себя совершенствование законодательной базы и финансирование программ через Фонд энергоэффективности, который предложит украинцам три пакета, которые будут отличаться стоимостью работ, сроками реализации и индексом уменьшения платежек за коммуналку.

Человек от Фонда энергоэффективности сможет получить 20-50% от стоимости проекта, а также конкретное техническое решение. Власти обещают, что реализация каждого проекта займет не больше 3-5 месяцев. Срок его окупаемости составит 2-3 года.

После выполнения работ платежки должны уменьшиться приблизительно на 60%, пообещал министр. Он также подсчитал, что программа по тепломодернизации позволит сократить бюджетные расходы на субсидии на треть.

Источник dnews.dn.ua



Теги: Украина, Донбасс, реформа, фонд, ЖКХ, платежи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх