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В Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ

06.03.2017 09:40
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В Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ

Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украина против России. Как следует из повестки дня суда, слушания пройдут с 6 по 9 марта, пишет УП со ссылкой на Радио Свобода.

Слушания начнутся с заслушивания украинской стороны. 7 марта слово будет предоставлено представителю России.

Проходить они будут в открытом режиме в Дворце мира.

Украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Это предусмотрено ранее подписанным указом президента Украины Петра Порошенка.

Во время слушаний должно рассматриваться применение временных мер, о которых просит Украина, обратившаяся с иском против России в деле о применении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации.

Ранее в Международном уголовном суде в Гааге признали, что ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией.

 

Источник: http://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, суд, Гаага
 
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