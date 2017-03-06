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В Гааге начинаются слушания по иску Украины против РФ
Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украина против России. Как следует из повестки дня суда, слушания пройдут с 6 по 9 марта, пишет УП со ссылкой на Радио Свобода.
Слушания начнутся с заслушивания украинской стороны. 7 марта слово будет предоставлено представителю России.
Проходить они будут в открытом режиме в Дворце мира.
Украинскую делегацию на слушаниях в Гааге, где работает этот высший судебный орган в системе ООН, возглавит заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Это предусмотрено ранее подписанным указом президента Украины Петра Порошенка.
Во время слушаний должно рассматриваться применение временных мер, о которых просит Украина, обратившаяся с иском против России в деле о применении международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и со всеми формами расовой дискриминации.
Ранее в Международном уголовном суде в Гааге признали, что ситуация на территории Крыма и Севастополя равнозначна международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, суд, Гаага
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