Новые штрафы, пеня за долги и отключения

08.03.2017 10:20

В 2017-м Рада рассмотрит во втором чтении законопроект "О жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ)". Принятие новой редакции главного коммунального закона назрела уже давно: за последние несколько лет в Украине появились общества совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и назрел вопрос с должниками. Документом регулируются права и обязанности ОСМД, вводится пеня за просрочку платежей по коммунальным услугам и штрафы для недобросовестных поставщиков. Сайт "Сегодня" выяснил, как новая редакция закона "О ЖКУ" изменит жизнь украинцев.

Что такое пеня и кому придется переплачивать

Согласно первой редакции закона, пеня за несвоевременную оплату коммуналки должна была появиться уже в этом году, однако ко второму чтению неприятную для должников норму перенесли на 2018-й. Как поясняет один из соавторов законопроекта Алена Бабак, размер пени – 0,1% от долга. При этом общая сумма пени не должна превышать сумму задолженности.

"В случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,1 процента за каждый день просрочки от суммы долга", – говорится в законопроекте. Пеня насчитывается после 20 числа каждого месяца. Так, если заплатить 30 числа, придется отдать на 1% больше. Новая норма коснется миллионов украинцев. Так, в типичной многоэтажке долги за коммуналку есть у каждой пятой квартиры, а общая сумма задолженности превысила в Украине 23 миллиарда гривен.

В новой редакции закона "О ЖКУ" также указано: если потребитель не платит больше месяца, коммунальные услуги ему могут отключить. При этом нельзя отключить электроэнергию и газ, в то же время "перекрыть" тепло (если есть техническая возможность), холодную и горячую воду за долги могут. Об отключении должны предупредить за 30 дней.

"Совладельцы, управляющий или ОСМД, которые осуществляют управление многоквартирным домом, а также лицо, осуществляющее техническое обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома, обязаны обеспечить доступ исполнителя к системам для ограничение (прекращение) предоставления коммунальной услуги потребителю", – говорится в документе.

"Совладельцы, управляющий или ОСМД...обязаны обеспечить доступ исполнителя к системам для ограничение (прекращение) предоставления коммунальной услуги потребителю", – говорится в документе.

Поставку коммунальных услуг должны возобновить на следующий день после погашения задолженности или подписания закона о реструктуризации долга.

За некачественные услуги будут штрафовать поставщиков

В новой редакции закона парламентарии предлагают наказывать за некачественные услуги поставщиков. Так, если чаще, чем два раза в год, отключают коммунальные услуги или же предоставляют их в неполном объеме или в ненадлежащем качестве, исполнитель обязан уплатить неустойку в двукратном размере от стоимости некачественной слуги.

Спустя две минуты после открытия крана температура горячей воды должна колебаться в пределах 50-75 градусов. Если температура – 45-49 градусов, согласно действующему закону, платить за нее можно на 10% меньше. Если температура в кране от 40 до 44 градусов – платить можно на 30% менше, а если ниже 40 градусов – за горячую воду можно платить по тарифу на холодную воду.

Нормативы для горячей воды:

50-75 градусов – платить 100%

45-49 градусов – платить 90%

40-44 градуса – платить 70%

Меньше 40 градусов – платить по тарифу на холодную воду

Если же Рада примет новую редакцию закона "О ЖКУ", поставщик должен будет заплатить штраф. Так, действующий тариф "Киевэнерго" – 83,1 гривни за кубометр горячей воды. К примур, семья из трех человек за месяц использует 4,8 кубометров горячей воды. Если температура воды, к примеру, не 50, а 49 градусов, вместо 398,8 гривен можно заплатить 358 гривен (на 10% меньше), а поставщик услуги должен будет заплатить штраф в размере болем 700 гривен.

Пересчитывать платежки должны сами компании-поставщики после того, как к ним письменно обращаются потребители. Представитель компании должен замерить температуру воды и составить акт. Если поставщик услуги обращение проигнорирует – можно идти в суд. Как говорит юрист Алена Проценко, киевляне очень редко пользуются своими правами в вопросах ЖКХ и не спешат обращаться в суд, если из-за плохого давления в системе на последних этажах многоэтажек плохо поступает вода, или же вместо горячей воды – теплая.

Украинцев обяжут подавать показания счетчиков

"Как свидетельствует первая половина отопительного сезона, не все владельцы индивидуальных счетчиков отопления вовремя передают их показания энергокомпании", – отмечают в "Киевэнеого". Однако платить за использованные Гкал все-таки приходится. Общую сумму распределяют между квартирами без индивидуальных тепловых счетчиков, в результате суммы в платежках за отопления могут достигать 10 тысяч гривен.

На данный момент в Законе не указано, кто обязан подавать показания индивидуальных теплосчетчиков и кто этот процесс контролирует. В новой редакции закона "О ЖКУ" эту обязанность возлагают на самих потребителей.

К слову, на этом "коммунальные нововведения" для украинцев не заканчиваются. Профильные комитеты Рады подготовили законопроет "Об энергоэффективности зданий".

Как рассказывает один из соавторов документа, народный депутат Алексей Рябчин, энергоаудит после принятия закона должны будут пройти:

Новостройки

Здания, в которых находятся органы государственной и местной власти

Жилые многоэтажки, которые претендуют на участие в государственных программах

"Я, вместе с Аленой Бабак, комитетом ЖКХ, мы объединились и подали версию, под которой подписались представители всех политических сил. Это дает мне возможность предполагать, что эту редакцию законопроекта в парламенте поддержат", – рассказывает Алексей Рябчин.

Указанные законопроекты должны принять как минимум до апреля – это необходимо сделать для запуска Фонда энергоэффективности.