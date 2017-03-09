- Убийство бизнесмена в Киеве: появились ужасные кадры – видео11:55
- Гидрометцентр: в начале недели в Украине будет до +20 градусов10:38
- Шахтеры Львовщины готовятся к радикальному протесту09:55
- Обстрел авто в Киеве: СМИ выяснили личность убитого бизнесмена09:30
- Российский политик: Путину выгодна война на Донбассе! Выводите войска!09:20
- Будущим программистам надо танцевать... Иначе - стипендия не светит09:03
- В центре Киева расстреляли автомобиль: есть погибший, ранен ребенок07:15
- Неизвестные открыли огонь в Кривом Роге по пассажирскому трамваю21:38
- Вятковский все еще настаивает: 8 марта женщины должны работать21:15
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
Убийство бизнесмена в Киеве: появились ужасные кадры – видео
Полиция Киева опубликовала видео с места расстрела одесского бизнесмена Александра Ряжева в Киеве
Как пишет Politeka, соответствующее видео размещено на канале столичной полиции в YouTube.
Глава Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что, по предварительной информации, в убитого бизнесмена неизвестные выпустили пять пуль. Мужчина скончался по пути в больницу. Также Крищенко сказал, что нападение было совершено на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы.
На кадрах можно увидеть расстрелянную иномарку бизнесмена, на которой видны следы от выстрелов и найденные следователями неподалеку гильзы от огнестрельного оружия.
Как сообщала Politeka, полиция рассказала, что по автомобилю, в салоне которого находился один взрослый и двое детей, выпустили по меньшей мере шесть пуль, вероятно, из пистолета Макарова. По данным полиции, инцидент произошел вечером в столичном Голосеевском районе.
Теги: Донбасс, Киев, убийство, бизнесмен
- В Киеве нашли убитым известного журналиста из РФ, который считал Путина личным врагом
- В Киеве убили известного стилиста
- Итоги ночи в Киеве: уличные бои и убитый милиционер (ФОТО + ВИДЕО)
- Иностранцы получили высшую меру за заказное убийство бизнесмена
- Застрелен Олесь Бузина
- Покойный слишком много знал
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"10:15
- Кикимора в той роще больше не живёт (Фронтовой словарь обывателя)08:15
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Спасатель Анна покоряла горы и разбирала завалы после обстрелов07:35
- Снайпер расстрелял волонтеров. В штабе АТО рассказали подробности происшествия22:37
- Меткомбинаты Ахметова травят мариупольцев, когда за ними никто не следит20:27
- Житель Константиновки в огороде хранил гранаты. На всякий случай19:44
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Патриоты требуют тарифы «как в Донецке». ВИДЕО18:20
- Убийство бизнесмена в Киеве: появились ужасные кадры – видео11:55
- Конгресс США запретил Пентагону сотрудничество с "Рособоронэкспортом"11:40
- У штабі блокади Донбасу відповіли на вимогу Амброськіна здавати зброю11:25
- Победа Ле Пен станет концом Европы. «Плана Б» нет11:08
- Трамп наносит первый удар по нефтяному рынку10:50
- Гидрометцентр: в начале недели в Украине будет до +20 градусов10:38
- Северную Корею отключили от мировой банковской системы10:25
- Россия завалит "ДНР" "ножками Путина"10:15
- Смертельный пожар в Гватемале: новые данные о жертвах10:10
- Великобритания "нагрела" Евросоюз на 2 млрд евро10:00
- Синдром упавшего корыта. Конца и края не видать07:55
- Синдром Лазаря. Как живут украинские коррупционеры после «воскрешения из мертвых»20:00
- Почему есть митинги против блокады ОРДЛО, но нет митингов против грабежа янтаря на Волыни?18:40
- Донецкие «заробитчане» в России16:42
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен10:40
- Низький гемоглобін: які продукти треба їсти18:00
- Просто бизнес- все равно под каким флагом - о поездке на машине с донецкими номерами14:13
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным09:43
- Что хотят получить украинки в подарок на 8 Марта — опрос20:20
- Як ви вбиваєте свій телефон: 11 помилок11:48
- Какое давление в каком возрасте считается нормальным
- Жительницы "ДНР" не оценили "сердечного" поздравления главаря "республики" Захарченко
- В Донецке на "национализированной" шахте им. Засядько бастуют горняки. Вопросов много и к Украине
- Захарченко решил кардинально изменить первоначальный план
- Американцы определились по Украине. Порошенко больше не нужен
- Украинцам в оккупации назвали условия выплаты пенсий
- На Донбассе убит "легендарный" командир боевиков "ЛНР" из России
- Рабочие предприятия Ахметова в Енакиево бегут с "утопающего корабля"
- В РФ повідомили про донбаський договір між Ахметовим та Абрамовичем
- Украина дала четкий ответ на маразм россиян в гаагском суде о "вооружении, найденном в шахтах" Донбасса