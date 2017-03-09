Убийство бизнесмена в Киеве: появились ужасные кадры – видео

09.03.2017 11:55

Полиция Киева опубликовала видео с места расстрела одесского бизнесмена Александра Ряжева в Киеве

Как пишет Politeka, соответствующее видео размещено на канале столичной полиции в YouTube.

Глава Нацполиции Андрей Крищенко сообщил, что, по предварительной информации, в убитого бизнесмена неизвестные выпустили пять пуль. Мужчина скончался по пути в больницу. Также Крищенко сказал, что нападение было совершено на улице Антоновича в Голосеевском районе столицы.

На кадрах можно увидеть расстрелянную иномарку бизнесмена, на которой видны следы от выстрелов и найденные следователями неподалеку гильзы от огнестрельного оружия.

Как сообщала Politeka, полиция рассказала, что по автомобилю, в салоне которого находился один взрослый и двое детей, выпустили по меньшей мере шесть пуль, вероятно, из пистолета Макарова. По данным полиции, инцидент произошел вечером в столичном Голосеевском районе.