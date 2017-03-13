В Киеве за развращение ребенка судят «Карабаса-барабаса»

13.03.2017 18:50

В Киеве судят директора местного Кукольного театра, который обвиняется в растлении малолетних

Как передает Politeka, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

47-летнего мужчину обвиняют в совершении развратных действий в отношении 8-летней девочки.

Правоохранители сообщают, что подсудимый был приглашен на день рождения в качестве аниматора. Во время праздника он уединился с ребенком в комнате и, пользуясь беспомощным состоянием девочки, совершил в отношении нее развратные действия.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Politeka сообщала, на Киевщине 8-летняя гимнастка повесилась на скакалке.