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Новый вид оплаты за коммуналку: насколько легче станет платить

16.03.2017 09:45
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Новый вид оплаты за коммуналку: насколько легче станет платить

Нацбанк планирует ввести в Украине единую электронную систему упрощенной оплатыкоммунальных услуг, которая призвана упростить оплату коммуналки для украинцев

Об этом пишет Politeka

Суть новой системы под названием  Direct debit состоит в том, что банки будут оповещать клиентов о том, сколько они должны заплатить за коммуналку в этом месяце и будут автоматически предлагать списать нужную сумму со счета.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко высоко оценил возможности данной системы и уверен, что с ее помощью украинцы смогут сильно упростить себе жизнь в вопросах уплаты по коммунальным счетам.

«Это облегчит жизнь как старикам, которым не надо будет вручную записывать показания и стоять в очередях, так и сверхзанятым молодым людям. Несложно прочесть сообщение и отправить подтверждение об оплате. Также вырастет платежная дисциплина клиентов и сократятся расходы банков на инкассацию налички. Но нужна программа обучения и помощи пожилым людям», —  считает он.

В свою очередь независимый банковский эксперт Игорь Шевченко уверен, что Direct debit не получит широкого распространения в обществе, так как в интернете на сегодняшний день и так достаточно сервисов, с помощью который можно платить за коммуналку онлайн.



Теги: Украина, Донбасс, коммунальные услуги, оплата
 
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