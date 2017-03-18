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Поляки протестовали против украинских заробитчан

18.03.2017 22:18
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Поляки протестовали против украинских заробитчан

В Варшаве состоялась акция протеста против мигрантов, прибывших на заработки из Украины. Организаторами протестов выступили польские националисты из ONR.

Согласно информации телеканала TVN, протестующие утверждают, что именно прибывшие на работу в Польшу украинцы повлияли на то, что полякам стали значительно сокращать заработную плату. Ввиду этого поляки вынуждены эмигрировать.

Также демонстранты акцентировали внимание на том, заробитчане большую часть заработанных средств отправляют в Украину, а в Польше оставляют лишь 33% денег.

Также поляки жалуются на давление со стороны работодателей по причине низкой зарплаты, нежелании бороться за свои трудовые права и готовности посвящать работе в среднем 54 часа в неделю, пишет 1492news.com.


Фото: https://ru.1492news.com

Теги: Украина, Донбасс, Польша, работа, мигрант
 
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