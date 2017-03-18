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В Тернополе "Сбербанк России" замуровали бетонными плитами (ФОТО)

18.03.2017 20:38
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В Тернополе "Сбербанк России" замуровали бетонными плитами (ФОТО)

В Украине продолжают "зачищать" отделения российских банков. В Тернополе сегодня, 18 марта, прошла очередная акция протеста, в ходе которой местное отделение "Сбербанка" РФ обклеили листовками и замуровали бетонными плитами.

 Как сообщает местное издание "Терен", протестующие закрасили окна баллончиками и обклеили афишами. Участниками акции стали члены "Национального корпуса", "Правого сектора" и "Корпуса".

Один из участников вылез на крышу банка и написал на вывеске "game over" ("игра окончена").

В завершение акции ее участники замуровали вход в банк и пообещали, если учреждение в ближайшее время не закроют, мирными акциями не обойдется.

Напомним, что началом атаки на ПАО "Сбербанк" (дочка российского "Сбербанка") послужило решение "Сбербанка" от 7 марта приступить (во исполнение указа президента РФ) к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих "паспорта" самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Глава МВД Украины Арсен Аваков жестко прокомментировал заявление российского "Сбербанка" о том, что тот финансовый монстр приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих паспорта так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Т.н. "Штаб блокады торговли с оккупантами" поставил ультиматум Кабинету министров с требованием закрыть все отделения "Сбербанка" в Украине в течение двух недель недель.


Фото: teren.in.ua/

Теги: Россия, Донбасс, Тернополь, Сбербанк, бетонная плита
 
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