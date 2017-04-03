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Гройсман сообщил о копейках на счетах Украины и пустых кабинетах в Кабмине

03.04.2017 11:25
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Гройсман сообщил о копейках на счетах Украины и пустых кабинетах в Кабмине

На счету Государственного казначейства всей страны в 2014 году было всего 108 тысяч гривен

Об этом, как передает Politeka, сегодня, 3 апреля, на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Отметим, сегодня правительство рассматривает только один вопрос – «Об утверждении среднесрочного плана приоритетных действий правительства до 2020 года и плана приоритетных действий правительства на 2017 год».

По словам Гройсмана, в 2014 году в Украине была «колоссальная институционная слабость».

«Я помню, что в этом здании были абсолютно пустые кабинеты. У нас было сумасшедшее сопротивление старой системы, которая притихла на несколько месяцев, а потом возобновила свое противостояние», — сообщил Гройсман.

Премьер подчеркнул, что общество должно понимать, куда движется страна, как Украина будет жить дальше.

«Главная задача плана – дать консолидированный ответ, наше видение развития страны», — пояснил премьер.



Теги: Украина, Донбасс, Кабмин, Гройсман
 
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