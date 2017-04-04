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Миллиард долларов кредита взамен на пенсионную реформу с повышением пенсионного возраста
04.04.2017 08:04
Украина не может больше откладывать пенсионную реформу, включая повышение пенсионного возраста. Об этом заявил первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Дейвид Липтон, - сообщает "Голос Америки".
В сообщении напоминается, что Совет директоров МВФ решил выделить Украине очередной транш кредита в размере одного миллиарда долларов США.
«Совет директоров МВФ закончил третий пересмотр украинской экономической программы в рамках механизма расширенного финансирования. Завершение этого пересмотра позволяет выплату около 1 миллиарда долларов США. В результате общее выделение в рамках соглашения (с Украиной - ред.) составляет около 8,38 млрд. долларов США», - говорится в заявлении МВФ.
Дейвид Липтон отметил восстановление роста украинской экономики и удвоение международных резервов.
«Этот прогресс многим обязан шагам решительной политики власти, включая макроэкономическую политику. Недавняя стабилизация обеспечивает многообещающую основу для дальнейшего роста», - заявил Липтон.
Он также рассказал, чего МВФ ожидает от Украины: «Для достижения более быстрого и более устойчивого роста, необходимо поднять доходы и помочь Украине догнать своих региональных партнеров, необходимо ускорить структурные реформы, чтобы улучшить бизнес-среду и привлечь инвестиции. Необходимо начать процесс приватизации и развития рынка земель сельскохозяйственного назначения. Коррупцию необходимо решительно искоренить. Несмотря на создание новых антикоррупционных институтов, нужно еще достичь конкретных результатов».
Липтон также заявил о необходимости как можно скорее начать структурные фискальные реформы.
«Украина не может больше откладывать всеобъемлющую пенсионную реформу, включая повышение пенсионного возраста», - заявил представитель МВФ.
«Международные партнеры предоставили существенную финансовую и техническую помощь украинским властям, чтобы укрепить экономику, и продолжение их поддержки является важным для достижения успеха этой программы», - заключил Липтон.
При этом напоминается, что четырехлетняя программа расширенного финансирования предусматривает выделение Украине 17 млрд. долларов кредита до конца 2019 года.
Фото: ukrainian.voanews.com
Теги: Украина, Донбасс, МВФ, пенсионный сбор, пенсионная реформа
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