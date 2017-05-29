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Эксперт объяснил, что требует МВФ в обмен на транш
Украина может до конца 2017 года получить очередной транш МВФ в размере 4,5 миллиардов долларов, если покажет прогресс в выполнении четырех наиболее важных реформ. Легче всего будет продемонстрировать результаты антикоррупционной и пенсионной реформ. Хотя представленная правительством пенсионная реформа половинчатая и не решает основной проблемы.
Об этом сайту "24" сообщил экономический эксперт Андрей Новак.
По его словам, после предоставления в апреле транша в миллиард долларов МВФ выставил перед Украиной 11 так называемых маяков, которые нужно выполнить для получения следующего транша. Сейчас Фонд акцентировал внимание на четырех наиболее важных реформах: пенсионной, земельной, приватизационной и антикоррупционной.
По мнению Новака, проще будет показать прогресс в антикоррупционной реформе. В частности, начало формирования специализированных антикоррупционных судов, считает он, вполне удовлетворят МВФ. Также достаточно будет в парламенте принять законодательные акты, которые бы приблизили земельную реформу.
"Что касается пенсионной реформы, то уже сейчас видно, что правительство склоняется к повышению минимального пенсионного стажа с последующим поэтапным повышением пенсионного возраста. Хотя это не полноценная пенсионная реформа, а половинчатая. Гораздо важнее переход на трехуровневую пенсионную систему с нынешней одноуровневой солидарной. Но даже если Кабмин поднимет минимальный пенсионный стаж, это будет демонстрация прогресса", - говорит Андрей Новак.
По мнению экономического эксперта, эти малые шаги, очевидно, будут положительно оценены в МВФ, и уже к концу 2017 года Украина может получить очередной транш в размере 4,5 миллиарда долларов, и в 2018-м - почти 4 миллиарда, как это предусмотрено программой. Все транши, напоминает Андрей Новак, будут направлены на макроэкономическую стабилизацию. В частности, на пополнение золотовалютных резервов НБУ и правительства на выполнение острых бюджетных проблем. Прежде всего - на пополнение внешних долгов.
Напомним, по итогам 10-дневной работы в Киеве Международный валютный фонд ожидает, что Верховная Рада поддержит пенсионную, земельную, приватизационную и антикоррупционную реформы. Таковы требования для выделения Украине 5 транша EFF.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, МВФ, требование, транш
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