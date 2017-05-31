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Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе

31.05.2017 15:30
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Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе

Президент России Владимир Путин выразил убежденность, что для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо всем конфликтующим сторонам начать договариваться. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, передает Facenews.

«Самое главное, что нужно сделать, - это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения», - сказал он.
Путин подчеркнул, что «прогресса по урегулированию любых конфликтов, в том числе и конфликта на юго-востоке Украины, могут достигать прежде всего и главным образом конфликтующие стороны».

«Конфликт на юго-востоке Украины - это конфликт внутренний, украинский конфликт, прежде всего. Он произошел после неконституционного силового захвата власти в Киеве в 2014 году. В этом источник всех проблем «, - заявил президент РФ.

В то же время Владимир Путин выразил уверенность, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо отвести войска и тяжелую технику от линии соприкосновения на Донбассе, а также добиться исполнения Киевом закона об особом статусе территорий на юго-востоке страны.
«Мы считаем, главное, что нужно сделать, - это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать», - сказал глава российского государства.
По его словам, войска «в двух точках были отведены, в третьей точке никак не удается этого сделать».

«И сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять», - подчеркнул президент РФ.

«Второе, что нужно сделать: в политической сфере нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий», - сказал Путин. Он напомнил, что «закон принят, но до сих пор не вступил в действие».

Путин указал, что в минских соглашениях написано о том, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию Донбасса.

«Вместо того, чтобы это сделать, наоборот, вводят (транспортную) блокаду, вот в чем проблема, - констатировал он. «Причем ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины сначала сказал, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось».

«Вместо того, чтобы продолжить свои усилия, (Порошенко) взял и официально сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде. Мы в таких условиях не можем говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему», - заявил глава РФ.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, блокада, ДНР, ЛНР, Минские договоренности
 
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