Путин озвучил свой вариант урегулирования ситуации на Донбассе

31.05.2017 15:30

Президент России Владимир Путин выразил убежденность, что для урегулирования ситуации на востоке Украины необходимо всем конфликтующим сторонам начать договариваться. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro, передает Facenews.

«Самое главное, что нужно сделать, - это найти в себе силы всем конфликтующим сторонам договариваться, и, прежде всего, я в этом убежден, мяч, как говорится, на стороне официальных киевских властей. Они должны, прежде всего, позаботиться о том, чтобы выполнять эти минские соглашения», - сказал он.

Путин подчеркнул, что «прогресса по урегулированию любых конфликтов, в том числе и конфликта на юго-востоке Украины, могут достигать прежде всего и главным образом конфликтующие стороны».

«Конфликт на юго-востоке Украины - это конфликт внутренний, украинский конфликт, прежде всего. Он произошел после неконституционного силового захвата власти в Киеве в 2014 году. В этом источник всех проблем «, - заявил президент РФ.

В то же время Владимир Путин выразил уверенность, что для урегулирования ситуации на Украине необходимо отвести войска и тяжелую технику от линии соприкосновения на Донбассе, а также добиться исполнения Киевом закона об особом статусе территорий на юго-востоке страны.

«Мы считаем, главное, что нужно сделать, - это отвести вооруженные силы от линии соприкосновения. Это то, с чего нужно начать», - сказал глава российского государства.

По его словам, войска «в двух точках были отведены, в третьей точке никак не удается этого сделать».

«И сегодняшние украинские власти все время ссылаются на то, что там стреляют. Но пока войска не отведены, тяжелая техника не отведена, так и будут стрелять», - подчеркнул президент РФ.

«Второе, что нужно сделать: в политической сфере нужно в конце концов внедрить принятый украинским парламентом закон об особом статусе этих территорий», - сказал Путин. Он напомнил, что «закон принят, но до сих пор не вступил в действие».

Путин указал, что в минских соглашениях написано о том, что нужно провести социальную и экономическую реабилитацию Донбасса.

«Вместо того, чтобы это сделать, наоборот, вводят (транспортную) блокаду, вот в чем проблема, - констатировал он. «Причем ввели блокаду радикалы, перекрыв железнодорожные пути. Президент Украины сначала сказал, что это осуждает и наведет порядок, попытался это сделать, у него ничего не получилось».

«Вместо того, чтобы продолжить свои усилия, (Порошенко) взял и официально сам присоединился к этой блокаде, издал указ о блокаде. Мы в таких условиях не можем говорить о каком-то развитии ситуации к лучшему», - заявил глава РФ.