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Турчинов поручил руководству АТО уничтожать российские БПЛА, незаконно пересекающие госграницу
Секретарь СНБО Александр Турчинов по время рабочей поездки в прифронтовую Марьинку поручил руководству АТО уничтожать российские беспилотники, которые незаконно пересекают госграницу. Об этом сообщается на персональном сайте Турчинова.
Он отметил, что в последнее время враг значительно активизировал ведение всех видов разведки, в том числе воздушной, с нарушением государственной границы Украины.
"Так, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые передвигаются по оккупированной территории вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", - заявил секретарь СНБО.
Турчинов обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве. "Для этого у нас есть все основания", - подчеркнул он.
"Несмотря на сложную оперативную ситуацию, наши бойцы действуют адекватно угрозам и готовы дать отпор любым провокациям врага", - резюмировал Турчинов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Турчинов, граница, АТО
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