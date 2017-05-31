Турчинов поручил руководству АТО уничтожать российские БПЛА, незаконно пересекающие госграницу

31.05.2017 21:50

Секретарь СНБО Александр Турчинов по время рабочей поездки в прифронтовую Марьинку поручил руководству АТО уничтожать российские беспилотники, которые незаконно пересекают госграницу. Об этом сообщается на персональном сайте Турчинова.

Он отметил, что в последнее время враг значительно активизировал ведение всех видов разведки, в том числе воздушной, с нарушением государственной границы Украины.

"Так, с российских аэродромов на оккупированную территорию запускают БПЛА оперативно-тактического уровня типа "Форпост", которые передвигаются по оккупированной территории вдоль линии соприкосновения, собирают информацию и корректируют артиллерийский огонь по нашим позициям", - заявил секретарь СНБО.

Турчинов обратил внимание руководства АТО на необходимость уничтожения оперативно-тактической российской беспилотной техники, которая незаконно пересекает границу, находясь на оккупированной территории в украинском воздушном пространстве. "Для этого у нас есть все основания", - подчеркнул он.

"Несмотря на сложную оперативную ситуацию, наши бойцы действуют адекватно угрозам и готовы дать отпор любым провокациям врага", - резюмировал Турчинов.