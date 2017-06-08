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Следами Лободы: кого из Одессы выгнали следующим
Из Одессы выгнали очередную певицу
На этот раз речь идет об украинской певице Ирине Билык.
Одесские патриотические активисты намерены были блокировать ее концерт в одном из ресторанов, куда певицу пригласили выступить на открытии заведения. По словам бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» Сергея Стерненко, Билык не должна выступать в Украине, поскольку в 2015 году посещала Крым, заехав с территории России.
«В последнее время она не вылезает практически из РФ. Подруга Светы Лободы, кстати. Ее муж Аслан участвовал в российском «Голосе страны», а сама Ирина объяснила это тем, что выступать в России просто ближе к их дому. Вот так — одни погибают на фронте и в тылу от действий РФ, а некоторым просто удобнее туда кататься», — возмущается Стерненко.
Местные СМИ отмечают, что еще на прошлый День города, а также накануне 8 марта Билык спокойно выступала в Одессе – активисты молчали.
Стерненко у себя в Facebook также пишет, что следующие на вылет — группа «Время и стекло», «получавшие российские награды». Их концерт запланирован на 16 июня в местном ночном клубе
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Одесса, Лобода, Ирина Билык, певица
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