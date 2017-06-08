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Трамп определился со стратегией по Украине
Андрей Каракуц, старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований и эксперт-международник, считает, что Дональд Трамп, президент США, смог определиться со стратегией по вопросам конфликта между Украиной и Россией.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Каракуц отметил, что Трамп больше не собирается за счет Украины решать вопросы с Россией.
«Трамп уже несколько раз обжегся на вопросах Украины, и он явно не будет пытаться за наш счет улучшать отношения с Россией. Сразу после этого на него снова накинутся», подчеркнул эксперт-международник. По его словам, Белый дом уже смог расставить все приоритеты, и теперь ситуация начнет меняться.
«Украиной занимается Европа и Ангела Меркель, а Трамп выступает больше как такая стабилизирующая сила, которая действует извне», заявил Каракуц. Напомним, что накануне Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, анонсировал личную встречу Путина и Трампа, которая пройдет в июле на полях саммита «Большой двадцатки» в Германии.
Теги: Украина, США, Донбасс, Дональд Трамп
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