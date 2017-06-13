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В ООН назвали количество захваченного оккупантами имущества в Крыму
Россия с 2104 года незаконно конфисковала 4575 государственных и частных объектов недвижимости в аннексированном Крыму. Об этом говорится в докладе о ситуации с правами человека в Украине Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), передает УНИАН.
В отчете отмечается, что в Крыму продолжается начавшаяся в марте 2014 года конфискация государственной и частной украинской собственности, называемая "национализацией".
"По состоянию на 12 мая 2017 года было "национализировано" 4575 государственных и частных объектов недвижимости", - говорится в докладе.
Отмечается также, что оккупационные власти РФ предприняли шаги для компенсации владельцам экспроприированной собственности, приняв в декабре 2016 года специальный закон. Однако предусмотренная им компенсация "ограничена и не предоставляет эффективных средств правовой защиты пострадавшим".
Теги: Украина, Донбасс, Крым, ООН, имущество, оккупанты
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