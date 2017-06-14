Турчинов: РФ испытывает на Украине свои новейшие кибервооружения

14.06.2017 16:30

Секретарь СНБО перечислил все крупнейшие кибератаки россиян, которые пришлось пережить Украине, начиная с 2014 года. Украина стала полигоном для российских кибервойск, который регулярно осуществляют хакерские атаки на различные сектора украинского государства, испытывая свое современное вооружение. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов во время открытия в Киеве Первого международного саммита по кибербезопасности 2017 "Global Cybersecurity Summit 2017" (GCS 2017), передает Укринформ.

Он перечислил все крупнейшие кибератаки России, которые пришлось пережить Украине, начиная с 2014 года.

"Украина как государство, имеющее уникальный опыт противостояния российской гибридной агрессии, также приобрело и опыт противодействия угрозам, которые распространяются из киберпространства. Речь идет о попытке вмешательства в выборы президента Украины в 2014 году, об атаках на энергетический и финансовый сектор нашего государства, попытки вывести из строя системы транспортного комплекса и прочее.

Фактически Украина стала полигоном для испытания новейших кибервооружений страны-агрессора", – заявил Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что сектор безопасности и обороны Украины адекватно реагирует на новую ситуацию безопасности: был создан Национальный координационный центр кибербезопасности, появились новые возможности у силовых структур страны.