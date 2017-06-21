В Украину направилось второе судно с дефицитным углем из ЮАР

21.06.2017 09:00

Как отмечается, прибытие груза ожидается в середине июля. Из ЮАР в Украину направилось второе судно с дефицитным углем антрацитом, который по прибытию будет отгружаться на украинские теплоэлектростанции. Об этом сообщила segodnya.ua с ссылкой на компанию ДТЭК на своей странице в Facebook.

"В субботу балкер c 75 тыс. тонн угля вышел из порта Ричардс Бей. Сейчас он проходит возле самой южной точки африканского континента", – говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что прибытие судна с углем ожидается в середине июля.

Наше второе судно с дефицитным антрацитом направилось из ЮАР в Украину.

В субботу балкер c 75 тыс. тонн угля вышел из порта Ричардс Бей. Сейчас он проходит возле самой южной точки африканского континента. Прибытие мы ожидаем в середине июля.

Для любознательных, у этого балкера очень запоминающееся китайское имя - ZHAO YANG FENG

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