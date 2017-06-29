«Ощадбанк» прийняв безпрецедентні заходи через вірус Petya

29.06.2017 15:02

«Общадбанк» прийняв безпрецедентні заходи у зв’язку з атакою хакерів за допомогою вірусу Petya

Як зазначається у внутрішній інструкції “Ощадбанку”, сьогодні, 29 червня весь персонал банку зобов’язаний перебувати на місцях, надавати клієнтам тільки консультаційні послуги і, при можливості, на особистих планшетах або смартфонах.

В інструкції також наголошується, що сьогодні всі філії банку повинні працювати відповідно до затверджених режимів роботи.

Також зазначається, що всі операції по кредитах і депозитах припинені на 1-2 дня, а всім менеджерам рекомендується довести до відома клієнтів, що “робота системи буде відновлена” і “фіксувати ПІБ клієнта, телефон і потреба з метою здійснення продажу/надання клієнту послуги після відновлення системи”.

Також 29 червня всіх власників зарплатних карт «Ощадбанку» попереджають, що вони не зможуть отримати нарахування по заробітній платі. У той же час, власники карт сьогодні можуть здійснювати всі види операцій (отримання готівки, розрахунок карткою в торгово-сервісній мережі, проведення операцій за допомогою дистанційних каналів обслуговування).

Відносно комунальних або інших платежів, клієнти з картами «Ощадбанку» всі платежі можуть оплатити через он-лайн систему Ощад 24/7 Mobile і WEB banking.

“Для цього необхідно допомогти клієнту зареєструватися в Ощад 24/7 і проконсультувати, як правильно ввести всі реквізити”, – наголошується в документі.

Як відомо 27 червня найбільшої хакерської атаки, яка поширює вірус Petya.A, зазнали українські банки, енергетичні компанії, державні інтернет-ресурси і локальні мережі, українські медіа та ряд інших великих підприємств.

Крім того, пізніше стало відомо, що кібератаки зазнали інші країни. Найсильніше постраждали країни Центральної Європи, Італія, Ізраїль. 28 червня комп’ютерний вірус Petya.А поширився на країни Азії.

Джерело: Politeka.