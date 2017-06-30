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Путин переходит к новым методам войны против Украины
В результате давления стран Запада на Россию и признание ими факта российской военной агрессии против Украины Кремль изменил методы войны против Украины, перейдя к терактам на территории нашей страны. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин в своей колонке на "Апострофе".
"Обострение на Донбассе является естественным элементом давления Российской Федерации и этого плешивого (Владимира Путина, - "Апостроф"). Факторов, которые могут быть с этим связаны, достаточно много. Начиная с нарушения "хлебного перемирия", которым они показывают, что им глубоко наплевать на все человеческие ценности. И заканчивая тем, что президент Франции Эммануэль Макрон начинает дергать за причинные места, что очень не нравится великому самодержцу", - заявил эксперт.
По его словам, Дональд Трамп, скорее всего, присоединится к политике Макрона в отношении России, что может вызвать инспирированные Кремлем теракты в западных странах.
Кроме того, считает Карин, последние теракты, в том числе и в Киеве, можно назвать таким своеобразным "поздравлением" ко Дню Конституции.
"Это был "привет" нашим спецслужбам, которые очень хорошо попили крови. Если раньше мы отбивались, то в последнее время в некоторых моментах начали наступать им на пятки. Поэтому они таким образом и сработали", - отмети эксперт.
Он подчеркнул, что война продолжается и выходит на новый уровень, в том числе с использованием ДРГ и террористическими актами.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, Российская Федерация, теракт, агрессия
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