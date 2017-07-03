Американский дипломат раскрыл «донбасские» планы Трампа

03.07.2017 15:40

Джон Хербст, бывший посол США в Украине, заявил о том, что Соединенные Штаты могут присоединиться к процессу мирного урегулирования ситуации на востоке Украины.

Как передает replyua.net со ссылкой на Апостроф, дипломат отметил, что Дональд Трамп уже поручил госсекретарю Тиллерсону начать работу над этой проблемой.

«Похоже, Трамп и Тиллерсон договорились, что они назначат специального представителя, который будет отвечать за эту проблему. Это решение поддерживает даже Россия. В Берлине я был три или четыре недели назад, и мне сказали, что, когда госпожа Меркель приехала в Америку несколько месяцев назад, она сама попросила Трампа назначить такого посла», заявил Хербст.

По словам бывшего американского посла, именно Вашингтон может найти новые и эффективные механизмы для урегулирования конфликта, и не исключено, что будет создан новый формат Минского процесса. Однако Хербст добавил, что назначенный представитель, скорее всего, будет выполнять функции Виктории Нуланд, бывшего уполномоченного Госдепа по делам Евразии и Европы.