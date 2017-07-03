Известный продюсер трагически ушла из жизни (фото)

03.07.2017 16:15

Стало известно, что одна из знаменитых украинских продюсеров скончалась

Сообщается, что Татьяна Неистова, продюсер студии Radioaktive Film, которая специализировалась на съемках рекламы, погибла 2 июля.

Появилась информация о том, что девушка утонула во время купания в озере. Согласно предварительным данным, в воде у нее остановилось сердце.

На момент смерти талантливому продюсеру было всего 33 года.

Пользователи соцсетей вспоминают о девушке как о чрезвычайно талантливом человеке. О своем общении с Неистовой рассказал и народный депутат Мустафа Найем, который незадолго до смерти общался с продюсером.

Источник: https://politeka.net