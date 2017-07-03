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Кремль: Трамп и Путин могут обсудить Украину
Ушаков считает, что отношения Москвы и Вашингтона нужно выводить из упадка
Во время встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина может быть поднят украинский вопрос. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.
Он отметил, что Сирия и Украина являются главными темами в повестке Трампа и Путина.
"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины. Мне кажется вполне логичным эти две темы обсудить. Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", – сказал Ушаков.
Также по его словам, лидеры стран намерены вопрос вооружений, в частности ядерные вопросы.
"Это конечно двусторонка. Что говорить. Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев", – добавил помощник Путина.
Напомним, лидеры США и России встретятся на саммите G20 в Гамбурге, который будет проходить 7-8 июля.
Как сегодня стало известно из американских СМИ со ссылкой на источник в администрации Белого дома, Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным при встрече на саммите G20 в Гамбурге ситуацию в Сирии и Украине.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Дональд Трамп
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