Кремль: Трамп и Путин могут обсудить Украину

03.07.2017 19:43

Ушаков считает, что отношения Москвы и Вашингтона нужно выводить из упадка

Во время встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина может быть поднят украинский вопрос. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он отметил, что Сирия и Украина являются главными темами в повестке Трампа и Путина.

"Я слышал, что американцы, если это правда и соответствует действительности, хотят поднять тему Сирии и Украины. Мне кажется вполне логичным эти две темы обсудить. Но мы считаем, что и вообще проблему международного терроризма между двумя лидерами ведущих держав нужно обсуждать тоже в первую очередь, поскольку без сотрудничества России и США вряд ли эту проблему осилишь", – сказал Ушаков.

Также по его словам, лидеры стран намерены вопрос вооружений, в частности ядерные вопросы.

"Это конечно двусторонка. Что говорить. Отношения нужно выводить из того состояния, в котором они оказались. Я думаю, это одинаково важно и для нас, и для американцев", – добавил помощник Путина.

Напомним, лидеры США и России встретятся на саммите G20 в Гамбурге, который будет проходить 7-8 июля.

Как сегодня стало известно из американских СМИ со ссылкой на источник в администрации Белого дома, Дональд Трамп намерен обсудить с Владимиром Путиным при встрече на саммите G20 в Гамбурге ситуацию в Сирии и Украине.

Источник: http://www.segodnya.ua