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Украина импортировала антрацит из США на протяжении последних трех лет

09.07.2017 16:38
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Украина импортировала антрацит из США на протяжении последних трех лет

Основными потребителями американского угля в Украине являются металлургические предприятия.

Украинские металлургические и энергетические предприятия импортируют коксующийся уголь-антрацит из США по крайней мере с 2013 года.

"В 2013 г. украинские потребители за уголек отгрузили американцам полмиллиарда долларов. А только за четыре месяца 2017-го — 245 млн. Кроме того, с 2014-го так называемый энергетический уголь импортируют и энергогенерирующие ТЭС — и тоже по коду категории "антрацит"", - говорится в статье.

Авторы отмечают, что Петр Порошенко на встрече с президентом США Дональдом Трампом обратился к последнему с предложением о закупке Украиной американского угля антрацитовой группы.

Порошенко говорил Трампу — коксующегося или энергетического? Тайна. Таможня ее хранит, а для всех остальных информация об импорте угля из США стала неожиданностью. Хоть и перекатывалась годами и сотнями миллионов долларов по сайту таможни в открытом режиме. Только, к сожалению, руководство таможни по сей день не успело общий импортный код 2701 категории "антрацит" разделить по маркам угля", - указывают Люта и Маскалевич.

Отмечается, что в энергокомпании ДТЭК журналистам ZN.UA сообщили, что согласно имеющейся информации, еще никто из украинских энергетиков ничего не импортировал из США, и что с вопросом об американском угле лучше обращаться к металлургам (в частности – в "Метинвест")..

Авторы также приводят информацию ГФС, которая дает представление об импорте американского антрацита, в основном металлургами.

Источник: zn.ua



Теги: Донбасс, Антрацит, уголь, Порошенко
 
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