Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

ГЛАВНЫЙ «ХОЛОСТЯК» УКРАИНЫ ЖЕНИЛСЯ

13.07.2017 07:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
ГЛАВНЫЙ «ХОЛОСТЯК» УКРАИНЫ ЖЕНИЛСЯ

В США, в замке Oheka Castle состоялась праздничная церемонии по случаю свадьбы героя первого сезона шоу «Холостяк» Максима и его избранницы Петы. Девушка рассказала журналистам, что они выбрали это место не случайно. Ведь это одно из любимых мест Максима, да и невесте оно приглянулось с первого взгляда. 

На церемонии присутствовали 300 гостей, среди которых были не только друзья и родственники, но и участники танцевального проекта. А быть подружкой невесты пригласили дочь Брюса Уиллиса Румер. 

На невесте было надето пышное платье цвета слоновой кости и фата до пола. Жених также вышел к алтарю в белом костюме. А изюминкой вечера были белые цветы.

Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Украина, Донбасс, свадьба, шоу "Холостяк"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх