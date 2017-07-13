ГЛАВНЫЙ «ХОЛОСТЯК» УКРАИНЫ ЖЕНИЛСЯ

13.07.2017 07:50

В США, в замке Oheka Castle состоялась праздничная церемонии по случаю свадьбы героя первого сезона шоу «Холостяк» Максима и его избранницы Петы. Девушка рассказала журналистам, что они выбрали это место не случайно. Ведь это одно из любимых мест Максима, да и невесте оно приглянулось с первого взгляда.



На церемонии присутствовали 300 гостей, среди которых были не только друзья и родственники, но и участники танцевального проекта. А быть подружкой невесты пригласили дочь Брюса Уиллиса Румер.



На невесте было надето пышное платье цвета слоновой кости и фата до пола. Жених также вышел к алтарю в белом костюме. А изюминкой вечера были белые цветы.



