Абонплата на газ: кому и сколько придется платить

15.07.2017 22:13

Абонплата на газ, введение которой с первого мая отложили, все же предусмотрена меморандумом с МВФ и законом «О рынке газа». Об этом заявляет глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

В комиссии рассчитали размер абонплаты в зависимости от типа счетчика и городской инфраструктуры. Большинство украинцев установили газовые счетчики G4 (они учитывают 85% от всего объема потребления). Согласно данным НКРЭКУ: киевляне с таким прибором учета должны будут заплатить абонплату 67,2 грн, без счетчика – 44,8 грн. В Харькове абонплата может составить 88,8 грн со счетчиком и 59,2 грн без него. Средняя по Украине абонплата – 90 грн. Дороже всего в Закарпатской области, 204 грн со счетчиком и 136 грн без него.

Отмечается, что введение абонентской платы может быть выгодным. Это касается тех, кто тратит много голубого топлива. Например, если семья отапливает дом газом. На данный момент в Киеве 87 кубов стоят 591,6 грн, после нововведения за такой же объем придется заплатить 589,2 грн. На каждом следующем кубометре украинцы смогут экономить 80 копеек. До введения абонплаты за 200 кубов придется заплатить 1360 грн, а после – 1267,2 грн.

«В итоге те, кто отапливает дом газом, окажутся в выигрыше, ибо у них расход газа 200—300 кубометров в месяц, то есть экономия на подешевевшем газе перекроет введение абонплаты», — уверен директор энергопрограмм Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Источник: facenews.ua