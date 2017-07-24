ЕС испугался настоящих санкций против России — политолог

24.07.2017 12:21

Настоящие, а не бутафорские санкции против страны-агрессора, которые собираются ввести США, вызвали переполох в ЕС

Такое мнение озвучил политолог Тарас Загородний.

«Когда запахло настоящими, а не бутафорскими санкциями, желеобразные тела европейской бюрократии задрожали и впали в истерику. Реально отрывают от вовиной коррупционной кормушки, от которой эти предатели продолжают кормиться, когда украинцы гибнут на фронте. Немцы и «Северный поток -2» обсуждают и делают вид, что не знали о поставка турбин Сименс в Крым, хотя об этом говорилось еще два года назад. Хорошо устроились на украинских костях», — заявляет эксперт.

Также он напомнил, что до сих пор не снят запрет на продажу Украина летальной оружия.

«Уверен, что американцы наконец в стойло заведут этих предателей», — подытожил политолог.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал срочно обсудить возможный ответ Евросоюза в случае введения США новых санкций против России без учета замечаний ЕС. Подготовленный к заседанию ЭК на среду документ излагает несколько вариантов ответа, в частности необходимость получить от президента США заверения, что санкции не затрагивают интересы ЕС, или возможность признания недействительными на территории Евросоюза санкций США, нарушающих европейские интересы.

Как сообщалось, представители обеих палат Конгресса США приняли 22 июля ряд новых антироссийских санкций. Данное решение Конгресса было принято в связи с агрессивными действиями РФ по отношению к соседним странам и явно противоречило воли Белого дома.

Источник: Politeka.