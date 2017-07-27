Яд в бутылке убил 48 человек: дело смертельного суррогатного алкоголя – уже в суде

27.07.2017 10:14

Прокуратура Харьковской области закончила досудебное расследование по делу производителей смертельного суррогатного алкоголя. Сейчас проходит процесс ознакомления сторон с материалами расследования. После окончания процедуры обвинительный акт направят в суд.

"Мы закончили досудебное расследование в отношении организованной группы злоумышленников, которые наладили каналы распространения этого яда. Мы считаем организатора и двоих сообщников, которые закупали сырье в соседней области, затем в квартире разбавляли и фасовали алкоголь, главными виновниками смерти 48 человек", — сообщил во время брифинга по итогам координационного совещания руководителей правоохранительных органов региона прокурор Харьковской области Юрий Данильченко.

Сейчас трое подозреваемых находятся под стражей, им грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме этого, по словам обвинителей, отдельными производствами проходят дела посредников и продавцов суррогата.

Источник: segodnya.ua